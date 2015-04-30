Иконка, промо-картинка и баннеры

Часть I. Аватарка и промо-картинка (проект Зумузу, Pevepe.com)

Требования (примеры см на http://pw.mmotop.ru/, где аватарки слева у каждого проекта, промо-картинки правее):

1.1 Аватарка/значок/иконка представляет собой картинку 50х50 с тонкой рамкой или без нее. Формат: jpeg, jpg, png

В Аватарке должно быть изображение или только одна буква «З» или «Z», оформленная графически. Размер файла не должен превышать 50Kb. Либо предложить иное решение (какой-либо символ, схожий с Z, либо другая картника), это допустимо.

Промо-картинка представляет собой изображение (270x80 px), свойственное игровому проекту (вооруженный игровой персонаж, пейзаж игры, на ваш выбор), в промо-картинке должно быть изображение движения-ускорения. Зумузу - придуманное слово проекта, которое у нас ассоциируется с очень быстрым, стремительным движением машины на гонках. Промо-картинка должна ассоциироваться с движением, буквы на промо-картинке не обязательны. Особые требования к фону: необходимо выбрать чистый веб-цвет (#460EB5 или любой другой на ваш выбор), на фоне которого оформлена промо-картинка. Номер фона необходимо будет сообщить. Финальный формат промо-картинки: jpeg, jpg, png, Размер файла не должен превышать 100Kb.

Дизайн-макет аватарки и промо-картинки необходимо согласовать с заказчиком до начала изготовления. В случае наличия замечаний и предложений, устранить. Замечания и предложения могут быть по фактуре, тону, оформлению, сюжету (которые были выбраны исполнителем).

В качестве результата необходимо будет предоставить готовые картинки по требованиям, а также исходники (psd или другое).

Примеры картинок конкурентов тут: http://pw.mmotop.ru/

Аватарка: Вы можете загрузить изображения в формате jpeg, jpg, png.

Размер файла не должен превышать 50Kb.

После загрузки ширина и высота картинки будут соответствовать 50x50 px

1.2 Промо-картинка: Вы можете загрузить изображения в формате jpeg, jpg, png.

Размер файла не должен превышать 100Kb.

После загрузки ширина и высота картинки будут соответствовать 270x80 px.

Запрещено использование ярких и «кислотных» цветов фона.

Недопустимо использование картинок, содержащих эротический контент, фотографии реальных людей, а так же не игровых персонажей.

Использование одинакового оформления так же недопустимо.

Бюджет — 100 долларов, срок изготовления — 1 день (включая замечания и их устранение)). Часть I (аватарка и промо-картинка сдаются в первую очередь, до окончания работ по Части II)

Часть II. Серия анимированных баннеров (5 шт.) 240*400

Основное требование — привлекающий внимание графический эффект баннера/оригинальность графического эффекта.

Где будет размещен баннер:

На портале pw.mmotop.ru

Баннер должен быть не хуже баннеров конкурентов на pw.mmotop.ru

Требования к контенту и количеству слайдов.

1. Оригинальность баннера (выбор сюжета полностью на Исполнителе)

2. На баннере должен быть один слайд (т.е. смены графической подложки не требуется)

3. Основное требование к оформлению – наличие одного анимированного элемента, привлекающего внимание

4. Баннер может быть в готовом виде быть gif или swf (для swf нужно вшить ссылку на Pevepe.com)

1. Размер 240*400

2. Вес не более 70 кбайт

3. Фон — одна картинка

Слоганы:

1) Давай, зайка

Завоюй меня…

2) Наш сервер

теперь и в 4D!

3) Нубик ты наш хороший

Иди уже к нам!

4) У нас

Или умные, или красивые

5) Офигенно!

Охрененно!

Оху…нно!!!

Требования к файлу:

Поддерживаются следующие типы баннеров: GIF или SWF. Размер файла не должен превышать 70 килобайт. К размещению не принимаются баннеры с мигающими крупными графическими или текстовыми элементами и/или фоном, с резкими перемещениями элементов, существенно отвлекающие пользователя от взаимодействия со страницей сайта. Каждый из баннеров нужен в размерах 240x400

Результаты необходимо предоставить в виде psd, плюс в виде конечного готового баннера (требования выше).

Бюджет $250 на все пять баннеров, срок изготовления — 2 дня (включая замечания и их устранение)).

Оплата: $150 – аванс, $200 – после сдачи Части II.