Переписать, создать новые "продающие" лозунги, тексты для баннеров на сайте shop-deko.ru.
Иконка, промо-картинка и баннеры
Часть I. Аватарка и промо-картинка (проект Зумузу, Pevepe.com)
Требования (примеры см на http://pw.mmotop.ru/, где аватарки слева у каждого проекта, промо-картинки правее):
1.1 Аватарка/значок/иконка представляет собой картинку 50х50 с тонкой рамкой или без нее. Формат: jpeg, jpg, png
В Аватарке должно быть изображение или только одна буква «З» или «Z», оформленная графически. Размер файла не должен превышать 50Kb. Либо предложить иное решение (какой-либо символ, схожий с Z, либо другая картника), это допустимо.
Промо-картинка представляет собой изображение (270x80 px), свойственное игровому проекту (вооруженный игровой персонаж, пейзаж игры, на ваш выбор), в промо-картинке должно быть изображение движения-ускорения. Зумузу - придуманное слово проекта, которое у нас ассоциируется с очень быстрым, стремительным движением машины на гонках. Промо-картинка должна ассоциироваться с движением, буквы на промо-картинке не обязательны. Особые требования к фону: необходимо выбрать чистый веб-цвет (#460EB5 или любой другой на ваш выбор), на фоне которого оформлена промо-картинка. Номер фона необходимо будет сообщить. Финальный формат промо-картинки: jpeg, jpg, png, Размер файла не должен превышать 100Kb.
Дизайн-макет аватарки и промо-картинки необходимо согласовать с заказчиком до начала изготовления. В случае наличия замечаний и предложений, устранить. Замечания и предложения могут быть по фактуре, тону, оформлению, сюжету (которые были выбраны исполнителем).
В качестве результата необходимо будет предоставить готовые картинки по требованиям, а также исходники (psd или другое).
Примеры картинок конкурентов тут: http://pw.mmotop.ru/
Аватарка: Вы можете загрузить изображения в формате jpeg, jpg, png.
Размер файла не должен превышать 50Kb.
После загрузки ширина и высота картинки будут соответствовать 50x50 px
1.2 Промо-картинка: Вы можете загрузить изображения в формате jpeg, jpg, png.
Размер файла не должен превышать 100Kb.
После загрузки ширина и высота картинки будут соответствовать 270x80 px.
Запрещено использование ярких и «кислотных» цветов фона.
Недопустимо использование картинок, содержащих эротический контент, фотографии реальных людей, а так же не игровых персонажей.
Использование одинакового оформления так же недопустимо.
Бюджет — 100 долларов, срок изготовления — 1 день (включая замечания и их устранение)). Часть I (аватарка и промо-картинка сдаются в первую очередь, до окончания работ по Части II)
Часть II. Серия анимированных баннеров (5 шт.) 240*400
Основное требование — привлекающий внимание графический эффект баннера/оригинальность графического эффекта.
Где будет размещен баннер:
На портале pw.mmotop.ru
Баннер должен быть не хуже баннеров конкурентов на pw.mmotop.ru
Требования к контенту и количеству слайдов.
1. Оригинальность баннера (выбор сюжета полностью на Исполнителе)
2. На баннере должен быть один слайд (т.е. смены графической подложки не требуется)
3. Основное требование к оформлению – наличие одного анимированного элемента, привлекающего внимание
4. Баннер может быть в готовом виде быть gif или swf (для swf нужно вшить ссылку на Pevepe.com)
1. Размер 240*400
2. Вес не более 70 кбайт
3. Фон — одна картинка
Слоганы:
1) Давай, зайка
Завоюй меня…
2) Наш сервер
теперь и в 4D!
3) Нубик ты наш хороший
Иди уже к нам!
4) У нас
Или умные, или красивые
5) Офигенно!
Охрененно!
Оху…нно!!!
Требования к файлу:
Поддерживаются следующие типы баннеров: GIF или SWF. Размер файла не должен превышать 70 килобайт. К размещению не принимаются баннеры с мигающими крупными графическими или текстовыми элементами и/или фоном, с резкими перемещениями элементов, существенно отвлекающие пользователя от взаимодействия со страницей сайта. Каждый из баннеров нужен в размерах 240x400
Результаты необходимо предоставить в виде psd, плюс в виде конечного готового баннера (требования выше).
Бюджет $250 на все пять баннеров, срок изготовления — 2 дня (включая замечания и их устранение)).
Оплата: $150 – аванс, $200 – после сдачи Части II.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Необходимо нарисовать банер для паблика молодых мам. БАнер должен быть нарисован в мультяшной форме. присылайте свои работы. Кто не пришлет работы тем не ответим, тз по запросу.Баннеры5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Для сайта jliker.ru (сайт посвящен раскрутке групп,лайков и т.п. для ВК) необходимо придумать и нарисовать в левый верхний угол логотип, желательно объемный по примеру такого http://turboliker.ru/images/logo.png Кроме того, необходимо нарисовать рекламный анимированный ...Завершен10 лет назад
- $10
Нужно срочно запилить пару простых баннерков.Завершен10 лет назад
Необходимо по образцу создать макет баннера для свадебного пресс волла 2*3 м http://c2n.me/3gHYgjB.jpg Пример прилагается. Велосипед не нужно изобретать. От меня текст и цветовая гамма, от Вас превью, после этого оплата Яндекс, ...Баннеры8 заявокЗакрыт10 лет назад
Тематика сайта - игровые консоли. Нужно 3 хороших продающих баннера.Завершен9 лет назад
- $20
ТЗ цвета: черный, серый, белый, желтого немного тематика: Сайт будет продавать услуги: полировка, тонировка, охранные системы, тюнинг автомобилей, автосервис Что должно присутствовать? полированный автомобиль тонировка девушка на 10 из ...Баннеры18 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Проект - интернет-магазин детской одежды, элементы брендбука есть. ТЗ подробно обговорим лично.Баннеры13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $25
Нужно нарисовать 4 анимированных баннера 300х250px, используя графику присутствующую на лендингах. Есть 2 готовых баннера, только других размеров, можно их переделать и добавить анимацию, это упростит работу. Анимированным нужно будет сделать только текст, хотя можно ...Баннеры10 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно обновить баннер. Стилизовать его под сайт. Ссылка на текущий баннер: https://www.dropbox.com/s/ppb5tiszu2dvl6y/bezopasnost-detey-s-oknom.jpg?dl=0Завершен10 лет назад