Необходимы "продающие" лозунги, тексты

Нужно нарисовать 4 анимированных баннера 300х250px, используя графику присутствующую на лендингах. Есть 2 готовых баннера, только других размеров, можно их переделать и добавить анимацию, это упростит работу. Анимированным нужно будет сделать только текст, хотя можно ...