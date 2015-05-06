Нарисовать 8 баннеров

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен15 заявок197 просмотров

Два дизайна баннера:

1. лого+слоган+кнопка

2. лого+преимущества+кнопка

каждый дизайн в 4 размерах, статические, по мотивам сайта

10 лет назад
shatamba
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Хороший дизайнер жаль что заблокировали.
Сотрудничество без нареканий. Четкая постановка задачи, чуткая обратная связь, моментальная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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