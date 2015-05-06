Часть I. Аватарка и промо-картинка (проект Зумузу, Pevepe.com) Требования (примеры см на http://pw.mmotop.ru/, где аватарки слева у каждого проекта, промо-картинки правее): 1.1 Аватарка/значок/иконка представляет собой картинку 50х50 с тонкой рамкой или без нее. ...
Нарисовать 8 баннеров
Два дизайна баннера:
1. лого+слоган+кнопка
2. лого+преимущества+кнопка
каждый дизайн в 4 размерах, статические, по мотивам сайта
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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