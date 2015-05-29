Разработать панель менеджеров

Необходима панель менеджеров, некая группа баннеров. Каждый баннер прямоугольной формы и в целом группа баннеров также образует собой разноцветную сетку баннеров из прямоугольной формы.

Каждый баннер - плашка для контактной информации менеджера. Которая содержит фото, фио и контактный телефон.

При наведении на баннер он становится ярче (второй стиль баннера), без наведения - цвет несколько приглушается.