Разработать панель менеджеров

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен6 заявок146 просмотров

Необходима панель менеджеров, некая группа баннеров. Каждый баннер прямоугольной формы и в целом группа баннеров также образует собой разноцветную сетку баннеров из прямоугольной формы.

Каждый баннер - плашка для контактной информации менеджера. Которая содержит фото, фио и контактный телефон.

При наведении на баннер он становится ярче (второй стиль баннера), без наведения - цвет несколько приглушается.

10 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mari7art
Марина 
51 год
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Все получилось отлично. Полное взаимопонимание и генерирование идей по улучшению дизайна привели к новому проекту - редизайну. Спасибо Марине за плодотворное сотрудничество.
Интересные задачи, активное участие в их решении, четкое ведение проекта - работать с Александром очень приятно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

mari7art
Марина 
51 год
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад

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