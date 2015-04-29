2 варианта баннера для сайта медцентра о акции в майские праздники

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен4 заявки242 просмотра

баннер для сайта cmrt-nevrolog.ru - с флаера в приложении взять только текст - дизайн не подойдёт)

нужно сейчас)

10 лет назад
itpoint
Павел 
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

_VL_
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Василий сразу начал работу, быстро и по заданию выполнил задачу! Рекомендую к сотрудничеству!
Доволен сотрудничеством с Павел, все как полагается, чоткое ТЗ, своевременная оплата! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

_VL_
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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