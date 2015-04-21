Написать статьи по теме: интерьер, сройка, туризм.

Необходимо написание статьей, темы: стройка, интерьер и туризм. Время выполнения задания не более 24 часов. Уникальность по адвего не менее 95%, оплата 60 руб. за небольшую статью.

Чем быстрей делаете задания тем больше будет работы.

Четкое выполнение тз, при несоблюдении требований работу давать не буду.