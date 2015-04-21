Написать статьи по теме: интерьер, сройка, туризм.

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Закрыт4 заявки154 просмотра

Необходимо написание статьей, темы: стройка, интерьер и туризм. Время выполнения задания не более 24 часов. Уникальность по адвего не менее 95%, оплата 60 руб. за небольшую статью.

Чем быстрей делаете задания тем больше будет работы.

Четкое выполнение тз, при несоблюдении требований работу давать не буду.

Написание статей
10 лет назад
medvedef
Дмитрий 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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