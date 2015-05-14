Нужны 2-3 небольшие статьи на темы: - обслуживание предприятий (парк компьютеров и оргтехники) нашей компанией; - преимущества электронной почты вида [email protected] перед [email protected]; - продажа лицензионного ПО. ...
Добавить объявление о вакансии на 50 интернет площадках
Нужен ответственный человек для размещения информации о вакансии на работу в Украине
Суть задачи:
1. Взять готовый список площадок/сайтов, где можно разместить инфо о вакансии
2. Зарегистрироваться и добавить готовую информацию на эти площадки
3. Свести данные в таблицу для отчета
Оплата 5$ (120 грн.) за размещение на 50 площадках (украинских)
Успешным результатом работы считается размещенная информация на портале,
ссылка и заметка об этом в таблице.
Кто готов? Задача открыта до конца недели.
Пишите личным сообщением, вышлю всю готовую информацию
Выбранный исполнитель
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