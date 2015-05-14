Добавить объявление о вакансии на 50 интернет площадках

Нужен ответственный человек для размещения информации о вакансии на работу в Украине

Суть задачи:

1. Взять готовый список площадок/сайтов, где можно разместить инфо о вакансии

2. Зарегистрироваться и добавить готовую информацию на эти площадки

3. Свести данные в таблицу для отчета

Оплата 5$ (120 грн.) за размещение на 50 площадках (украинских)

Успешным результатом работы считается размещенная информация на портале,

ссылка и заметка об этом в таблице.

Кто готов? Задача открыта до конца недели.

Пишите личным сообщением, вышлю всю готовую информацию