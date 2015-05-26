Копирайт на русском (строительство, 5000 символов)

Добрый день,

5000 символов без пробелов. Тематика - строительство (внутренняя отделка). Без воды, по сути, познавательно, по ключевым фразам.

Пишите стоимость за весь текст и стоимость за 1000 символов без пробелов, сроки для этой статьи и сколько можете писать в день, возможные способы оплаты.

Пишите только (!) в проект.

Если сработаемся, постоянные заказы.

Читайте внимательно описание проекта. Если не укажете запрашиваемое или напишете личное сообщение, заявка будет отклонена.

Всем спасибо :)