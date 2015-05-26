Копирайт на русском (строительство, 5000 символов)

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Завершен46 заявок458 просмотров

Добрый день,

5000 символов без пробелов. Тематика - строительство (внутренняя отделка). Без воды, по сути, познавательно, по ключевым фразам.

Пишите стоимость за весь текст и стоимость за 1000 символов без пробелов, сроки для этой статьи и сколько можете писать в день, возможные способы оплаты.

Пишите только (!) в проект.

Если сработаемся, постоянные заказы.

Читайте внимательно описание проекта. Если не укажете запрашиваемое или напишете личное сообщение, заявка будет отклонена.

Всем спасибо :)

10 лет назад
lifesgood
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранные исполнители

rouse_black
Алина 
34 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Очень хорошо. Буду заказывать еще.
Только положительные эмоции о сотрудничестве. Подробное и понятное ТЗ.
Lidasik
37 лет
12 лет в сервисе
Была
19 часов назад
10 лет назад
$5
1 день
Очень хорошо. Буду заказывать еще.
Сотрудничеством с Еленой довольна. Очень приятный человек и ответственный заказчик.

Заявки фрилансеров

rouse_black
Алина 
34 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
Lidasik
37 лет
12 лет в сервисе
Была
19 часов назад
10 лет назад
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Копирайтинг

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