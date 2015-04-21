Разместить 10 объявлений на авито

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Закрыт33 заявки467 просмотров

Разместить 10 объявлений на авито в рубрике Услуги-предложениЯ услуг.

Разные 10 объявлений. Весь материал для выкладки имеется.

Возможна постоянная работа- раз в неделю с увеличением количества объявлений до 1000 в неделю.

Стоимость- 10 рублей за 1 объявление.

10 лет назад
Miss21
Дарья 
33 года
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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