Копирайт для наполнения сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок264 просмотра

Здравствуйте!

Требуются специалисты-копирайтеры с опытом написания правдивых отзывов.

Внимание! Если вы не копирайтер, пожалуйста не откликайтесь на это предложение, во избежание потери вашего и нашего времени (работа требует квалификации).

ТЗ

В справочнике существуют персональные страницы организаций.

На каждой персональной странице организации требуется писать 15 положительных отзывов в двух видах: 10 кратких и 5 расширенных.

1. Краткие отзывы – 10 на страницу, около 500 ЗБП на все.

2. Расширенные отзывы – 5 отзывов, около 1000 ЗБП на все.

Итого, на страницу около 1500 ЗБП.

Требования:

- отзывы составляются в соответствии с информацией предоставляемой о компании (на странице публикуется сайт компании);

- уникальность;

- правдивость;

- не подлежат оплате страницы отзывов с грамматическими ошибками.

Условия оплаты: по факту принятия работы.

Стоимость: 1500 руб. за 50 страниц-отзывов.

Оплата возможна небольшими частями от 10 страниц.

10 лет назад
tgeneration
Алексей 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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