Здравствуйте, коллеги! Требуется наполнение сайта SEO статьями В личку не писать! Отпишу сам Указывайте цену за 1000 символов Всем спасибо!
Копирайт для наполнения сайта
Здравствуйте!
Требуются специалисты-копирайтеры с опытом написания правдивых отзывов.
Внимание! Если вы не копирайтер, пожалуйста не откликайтесь на это предложение, во избежание потери вашего и нашего времени (работа требует квалификации).
ТЗ
В справочнике существуют персональные страницы организаций.
На каждой персональной странице организации требуется писать 15 положительных отзывов в двух видах: 10 кратких и 5 расширенных.
1. Краткие отзывы – 10 на страницу, около 500 ЗБП на все.
2. Расширенные отзывы – 5 отзывов, около 1000 ЗБП на все.
Итого, на страницу около 1500 ЗБП.
Требования:
- отзывы составляются в соответствии с информацией предоставляемой о компании (на странице публикуется сайт компании);
- уникальность;
- правдивость;
- не подлежат оплате страницы отзывов с грамматическими ошибками.
Условия оплаты: по факту принятия работы.
Стоимость: 1500 руб. за 50 страниц-отзывов.
Оплата возможна небольшими частями от 10 страниц.
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