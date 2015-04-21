Копирайт для наполнения сайта

Здравствуйте!

Требуются специалисты-копирайтеры с опытом написания правдивых отзывов.

Внимание! Если вы не копирайтер, пожалуйста не откликайтесь на это предложение, во избежание потери вашего и нашего времени (работа требует квалификации).

ТЗ

В справочнике существуют персональные страницы организаций.

На каждой персональной странице организации требуется писать 15 положительных отзывов в двух видах: 10 кратких и 5 расширенных.

1. Краткие отзывы – 10 на страницу, около 500 ЗБП на все.

2. Расширенные отзывы – 5 отзывов, около 1000 ЗБП на все.

Итого, на страницу около 1500 ЗБП.

Требования:

- отзывы составляются в соответствии с информацией предоставляемой о компании (на странице публикуется сайт компании);

- уникальность;

- правдивость;

- не подлежат оплате страницы отзывов с грамматическими ошибками.

Условия оплаты: по факту принятия работы.

Стоимость: 1500 руб. за 50 страниц-отзывов.

Оплата возможна небольшими частями от 10 страниц.