Seo тексты. Тематика детская.

Требуются копирайтеры на развивающий сайт для детей.

Seo-тексты для различных тем - арифметика для детей, русский язык для детей и т.д. Желательно, чтобы у вас были дети и эта тематика была бы вам близка.

Требования:

1. Уметь собирать, анализировать информацию и на ее основе писать интересные тексты "для людей".

2. Уникальность текста 95% через проверку на text.ru

3. Плотность ключевого слова 3-4% на текст, тексты должны отличаться друг от друга, не ключевые слова не должны повторяться больше 1 раза. Смотрю тут: http://advego.ru/text/seo/

4. Размер каждого текста 500-1500 символов.

5. Так как текст будет находится под упражнениями, в нем можно и нужно писать об этих упражнениях.

1.8 $ или 100 рублей за 1000 символов.

Объем - около 60 текстов. Желательно нам их закончить к началу майских.