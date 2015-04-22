Объем - около 100 000 символов без пробелов Тематика - описания товаров для магазина электронных сигарет и комплектующих Требования к кандидату: 1) Грамотность 2) Глубокое понимание тематики ...
Seo тексты. Тематика детская.
Требуются копирайтеры на развивающий сайт для детей.
Seo-тексты для различных тем - арифметика для детей, русский язык для детей и т.д. Желательно, чтобы у вас были дети и эта тематика была бы вам близка.
Требования:
1. Уметь собирать, анализировать информацию и на ее основе писать интересные тексты "для людей".
2. Уникальность текста 95% через проверку на text.ru
3. Плотность ключевого слова 3-4% на текст, тексты должны отличаться друг от друга, не ключевые слова не должны повторяться больше 1 раза. Смотрю тут: http://advego.ru/text/seo/
4. Размер каждого текста 500-1500 символов.
5. Так как текст будет находится под упражнениями, в нем можно и нужно писать об этих упражнениях.
1.8 $ или 100 рублей за 1000 символов.
Объем - около 60 текстов. Желательно нам их закончить к началу майских.
Заявки фрилансеров
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