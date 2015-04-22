Для страницы категории интернет-магазина светильников нужен новый, хорошо оптимизированный SEO-текст с ключевыми фразами "настольная лампа" "настольные лампы" Страница для которой нужен текст - http://www.master-aav.ru/category/nastolnye-lampy/ Уникальность 100%, и хочется воды по меньше. ...
Написание обзоров электронных сигарет
Объем - около 100 000 символов без пробелов
Тематика - описания товаров для магазина электронных сигарет и комплектующих
Требования к кандидату:
1) Грамотность
2) Глубокое понимание тематики (или готовность разобраться)
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