Написание обзоров электронных сигарет

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт42 заявки403 просмотра

Объем - около 100 000 символов без пробелов

Тематика - описания товаров для магазина электронных сигарет и комплектующих

Требования к кандидату:

1) Грамотность

2) Глубокое понимание тематики (или готовность разобраться)

10 лет назад
Alex_Bezrodniy
Александр 
33 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Текст для страницы категории интернет магазина

    Для страницы категории интернет-магазина светильников нужен новый, хорошо оптимизированный SEO-текст с ключевыми фразами "настольная лампа" "настольные лампы" Страница для которой нужен текст - http://www.master-aav.ru/category/nastolnye-lampy/ Уникальность 100%, и хочется воды по меньше. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Просто зайти на сайт и заработать 100 рублей (ТОЛЬКО Ростовская обл.)

    Нужно 3 человека из Ростовской области. Разрабатываем на сайте определение пользователя по IP. Нужно будет проверить, правильно ли работает. Просто зайти на сайт (находясь в Ростовской области) и сказать, что вы видите. Буквально ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходим рерайт 23,5К

    $24

    Необходим рерайт 23,5К без пробелов, тематика товары для туризма, полимерная глина, уникальность больше 95% по http://text.ru/

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать несколько статей на тему обмена валют

    Здравствуйте. Для мониторинга обменных пунктов, требуется написать несколько уникальный статей по направлению обмена электронных валют и сделать их размножение. Прошу делать свои ставки, если Вы действительно уверены что сможете справиться с заданием. Спасибо за внимание.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написание статей вида "О нас", "Наши услуги" + несколько слоганов

    Необходимо написать 2 статьи "О нас", "Наши услуги" и несколько слоганов для баннеров и блоков с информацией на главной странице. Статьи должны быть написаны на Английском языке и хорошо индекстироваться поисковыми системами. Более подробная информация ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разместить 10 объявлений на авито

    Разместить 10 объявлений на авито в рубрике Услуги-предложениЯ услуг. Разные 10 объявлений. Весь материал для выкладки имеется. Возможна постоянная работа- раз в неделю с увеличением количества объявлений до 1000 в ...

    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Форекс копирайт

    $1000

    Нужен человек, который имеет опыт торговли на Форекс. Пожалуйста, не присылайте заявки те, кто вообще никогда не торговал - вы не сможете работать 100%. Суть работы такая - я даю вам задание по написанию ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад