Текст для целевой страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок199 просмотров

Необходимо написать текст, а также разработать структуру подачи содержимого для лэндинга.

Тематика: тренинги по продажам

Модель: AIDA

Объем: неважен. Чем меньше, тем лучше. Важно чтобы было понятно и интересно ЦА. Предположительно до 3.5-4 к.

Прошу предоставить ваше портфолио, указать цену и сроки.

10 лет назад
onitro
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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