Отимизация питания растений

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт28 заявок260 просмотров

Интересуют специалисты по копирайтингу, рерайтингу, SEO оптимизации, текстов на агротематику: растеневодство, агрохимия, физиология растений на постоянной основе.

10 лет назад
hrpnicom
Наталия 
45 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сео-копирайтинг для сайта бюро переводов

    Требуются услуги сео-копирайтинга. Необходимо написать тексты для сайта агентства переводов. Сайт на данные момент в разработке. В прикрепленных файлах примерный бриф (сразу прошу прощения у того, чей шаблон я для этого брифа использовала. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайт статей

    Здравствуйте! Необходим рерайт статей на автомобильную тематику. Предпочтительно по максимально низкой цене, но чтобы уникальность текста была не ниже 90% по Адвего или другой системе антиплагиата. ...

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Текст для целевой страницы

    Необходимо написать текст, а также разработать структуру подачи содержимого для лэндинга. Тематика: тренинги по продажам Модель: AIDA Объем: неважен. Чем меньше, тем лучше. Важно чтобы было понятно и интересно ЦА. Предположительно ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Seo тексты

    $500

    Нужны хорошие seo тексты для сайта недвижимости, тексты по 1000 — 1500 знаков на одну тему. Оплата 60р/1000зн. Достаточно большой объем работ предоставим. Техническое задание и ключевые слова предоставим.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайт на тему мониторинга доступности сайтов банков.

    Задача: Написать информативный, уникальный и грамотный рерайт с http://webtous.ru/poleznye-sovety/vybiraem-internet-banking-na-osnove-stabilnosti-raboty.html на тему мониторинга доступности сайтов от 2500 знаков. Требования к исполнителю: Автор должен разбираться в теме статьи, знать ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент менеджер с навыками рерайтера(тематика недвижимость)

    $1999

    Внимание: Изменено описание вакансии. Здравствуйте. Требуется контент-менеджер для наполнения сайта контентом. Контент берется в рамках заданных условий (менеджеру дается конкретный город или область для работы). ...

    Копирайтинг95 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Автор для сайта эзотерической тематики

    Здравствуйте. Требуется автор (рерайт) для постоянных заказов по эзотерической тематике. С меня: 1) Постоянные объемы, примерно 50к знаков в неделю; 2) Подробное и понятное ТЗ; 3) Оплата яндексами или ...

    Копирайтинг51 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется короткий, но «сладкий» текст для продажи услуги.

    Требуется хороший продающий текст для услуги + не больная реклама бренда. Поститься буем в группе в ВК хотелось бы получить вариант который можно сразу разместить (с смайликами и так далее). Пишите Ваши контакты - спасибо.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Seo тексты. Тематика детская.

    Требуются копирайтеры на развивающий сайт для детей. Seo-тексты для различных тем - арифметика для детей, русский язык для детей и т.д. Желательно, чтобы у вас были дети и эта тематика была бы ...

    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание обзоров электронных сигарет

    $250

    Объем - около 100 000 символов без пробелов Тематика - описания товаров для магазина электронных сигарет и комплектующих Требования к кандидату: 1) Грамотность 2) Глубокое понимание тематики ...

    Копирайтинг42 заявки
    Закрыт
    10 лет назад