Тексты для бутика одежды

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Завершен24 заявки638 просмотров

Добрый день, необходимо написать красивые тексты для интернет магазина http://vittoria-shop.ru/

Объем 1 текста - 350-500 знаков

Обязательные ключи в тексте - "интернет магазин" "новая коллекция" "официальный сайт" "одежда" +1-2 слова о товаре(т.е. если у бренда есть кофты то использовать слово "кофты" в тексте, если есть туфли, то слово "туфли")

Количество брендов (текстов) 16 - Annie P, HOUSE OF HOLLAND, Ilaria Nistri, Sophie Hulme, Viveur, People, Cappellini, Rick Owens, Leka, Trussardi, LES ÉCLAIRES, NO KA OI, Versace, Vivienne Westwood, Brian Dales, Antonio Marras

Оплата WM

Спасибо.

10 лет назад
nikolayvy
Николай 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

PapaKarla
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 отзывов
10 лет назад
$10
2 дня
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Заявки фрилансеров

PapaKarla
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 отзывов
10 лет назад

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