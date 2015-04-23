Требуются услуги сео-копирайтинга. Необходимо написать тексты для сайта агентства переводов. Сайт на данные момент в разработке. В прикрепленных файлах примерный бриф (сразу прошу прощения у того, чей шаблон я для этого брифа использовала. ...
Тексты для бутика одежды
Добрый день, необходимо написать красивые тексты для интернет магазина http://vittoria-shop.ru/
Объем 1 текста - 350-500 знаков
Обязательные ключи в тексте - "интернет магазин" "новая коллекция" "официальный сайт" "одежда" +1-2 слова о товаре(т.е. если у бренда есть кофты то использовать слово "кофты" в тексте, если есть туфли, то слово "туфли")
Количество брендов (текстов) 16 - Annie P, HOUSE OF HOLLAND, Ilaria Nistri, Sophie Hulme, Viveur, People, Cappellini, Rick Owens, Leka, Trussardi, LES ÉCLAIRES, NO KA OI, Versace, Vivienne Westwood, Brian Dales, Antonio Marras
Оплата WM
Спасибо.
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