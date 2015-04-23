Необходимо наполнить сайт юридической компании статьями. Статьи должны вызывать доверие у клиента, продавать юридические услуги, раскрывать информацию о компании. Сайт в стадии разработки. Для начала нужно написать пару статей. В случае если ...
Написание серии статей/текстов на заданную тематику
Нужен копирайтер с опытом написания статей/текстов/книг на темы менеджмент, маркетинг.
Для работы будут предоставлены ключевые термины, фразы, слайды, по которым нужно написать серию статей - до 100 страниц.
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