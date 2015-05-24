Требуются услуги сео-копирайтинга. Необходимо написать тексты для сайта агентства переводов. Сайт на данные момент в разработке. В прикрепленных файлах примерный бриф (сразу прошу прощения у того, чей шаблон я для этого брифа использовала. ...
Составление шаблонов объявлений
Добрый день.
Нужен супер-пупер копирайтер, который сможет составлять шаблоны для генератора текста. Текст - это объявление о продаже чего-либо. Например, подарка: http://www.pum-pu.ru/opt/ или какого-то устройства: http://www.sititek.ru/ , а может быть какой-то техники http://www.dom-sad.ru/subcategory/?id=270
От вас требуется: взять готовый текст информации о товаре. Составить шаблон объявления о продаже товара для генератора текстов. [!!!] Информация о генераторе текстов и принципы работы с ним находится в приложенном файле, прочитайте её обязательно.
Ориентир по объёму готового объявления: 500 символов плюс-минус, не страшно, точности по объёму не требую.
Если текста о товаре нет (как по ссылке на сайт дом-сад), нужно будет составить первоначальное предложение о продаже, это оплачивается отдельно.
Владение русским языком на уровне подбора 100500 синонимов и похожих по смыслу слов для общеупотребляемых слов обязательно. Владение логикой обязательно. Владение будильником для сдачи обещанной работы в срок - тоже обязательно.
Оплата в рублях на карту банка предпочтительно; возможно на ЯД или WM по договорённости.
Будьте готовы выполнить тестовое оплачиваемое задание.
По окончании работы, кроме оплаты, вы также получите отзыв, и, возможно, предложение повторить процесс с другим списком товаров.
Где вы, гуру логики и копирайтинга, ау! Оставляйте свои заявки и предложения.
На вопросы готов ответить в ЛС.
Боремся с роботами, не читающими текст до конца. В заявке обязательно укажите одно слово: кто живёт в лесу, маленький и колючий, на "ё" начинается, на "жик" заканчивается. Нет ответа на мой вопрос - ваша заявка отклоняется.
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