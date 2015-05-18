Продающие тексты для рекламного агентства

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок249 просмотров

Требуются грамотные продающие, СЕО-оптимизированные тексты для страниц предоставляемых услуг по наружной рекламе.

Высокий уровень русского языка, понимание определения "продающий текст" и знание его структуры, наличие портфолио - обязательно!

ТЗ предоставляется.

Оплата 70 руб./1000 знаков без пробелов на WMR (по факту).

10 лет назад
web-S-pro
Юрий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад
$100
14 дней
Качественные авторские тексты, все требования ТЗ соблюдены.
Четко поставленные задачи, своевременная оплата, всегда на связи - идеальный заказчик для фрилансера!

Заявки фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад
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Копирайтинг

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