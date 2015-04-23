Написание статей для Миралинкс

Нужно наполнить сайт по принципу: картинка - небольшое описание. Все эти картинки разбиты по категориям. Надо порядка 1000 картинок. Вот пример http://c2n.me/3gCChRX, в описании кратко о главном. Нужен исполнитель с Украины. Пишите вашу цену за ...