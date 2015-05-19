Рерайт для описаний товаров для интернет магазина.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки200 просмотров

Необходимо сделать рерайт описаний для интернет магазина.

Исходники описаний есть.

Примерный объем количества символов - 78 тыс.

Уникальность описаний 98-100% по Адвего.

Цена работ - 800 грн.

Указывайте в ответах ваши контактные данные.

желательно исполнитель из Украины, так как оплата в гривне на карту приватбанка.

10 лет назад
olga_dos
37 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

unit27
Анна 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$10
5 дней
Все сделано отлично! Рекомендую!
Только лучшие впечатления! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

unit27
Анна 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Описания и обзоры товаров велосипедной тематики

    Требуется копирайтер для написания текстов на сайт велосипедной тематики: обзоры товаров, описания товаров, продающие тексты. Обязательное требование - человек должен разбираться в теме устройства велосипеда и иметь представление о велотуризме и туризме. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Копирайтинг на строительную тематику

    Основные фразы которые будем использовать в текстах. утепление фасада утепление пенопластом утепление минеральной ватой штукатурки короед штукатурки барашек акриловые краски силиконовые краски силикатные краски ...

    Копирайтинг41 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать описание для фильмов

    Нужно написать описание для 10 фильмов. Основное требование чтобы текст легко читался и без заумных слов. Примерно 550-600 знаков без пробелов. Если тексты понравятся - продолжу сотрудничество, фильмов много). Указывайте свои цены.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Rewriting in English

    $50

    Здравствуйте! Нужен рерайтинг статей на английском (каждая около 550 слов), с уникальностью от 80%, дедлайн для каждой статьи - через 6 часов, поэтому предпочту раздать по 1 статье на каждого автора. Тематика статей - интернет-маркетинг ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайтинг. Сайт тамады

    Рерайтинг текстов. Направление - организация праздников. Примерно 5000 - 7000 символов в сумме. Указывайте сразу сроки и стоимость за 1000 символов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Срочно нужны две статьи про стартапы и/или инвестирование

    Ищу талантливого легко пишущего копирайтера, который будет вести блог на сайте для бизнес-ангелов. Желательно иметь профильный опыт и/или образование. За неимением оных прошу представить портфолио с похожей тематикой, т.к. мне нужен ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад