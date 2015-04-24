Rewriting in English

Здравствуйте! Нужен рерайтинг статей на английском (каждая около 550 слов), с уникальностью от 80%, дедлайн для каждой статьи - через 6 часов, поэтому предпочту раздать по 1 статье на каждого автора. Тематика статей - интернет-маркетинг и продажи. Пример статьи (не по объему, а по теме и сложности): http://blog.hubspot.com/sales/psychological-reasons-prospects-dont-buy

Спасибо!