Описания и обзоры товаров велосипедной тематики

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Завершен21 заявка278 просмотров

Требуется копирайтер для написания текстов на сайт велосипедной тематики: обзоры товаров, описания товаров, продающие тексты.

Обязательное требование - человек должен разбираться в теме устройства велосипеда и иметь представление о велотуризме и туризме.

Расценки за работу - 1,4 $ за 1000 знаков

10 лет назад
Vsander
64 года
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

babuinische
57 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$20
3 дня
Очень довольна работой Станислава - он пишет интересные, живые тексты прекрасным русским языком. Плюсом для моего проекта было знание автором многих нюансов велосипедной тематики. Рекомендую этого автора и обязательно буду сотрудничать с ним сама.
С Александрой хочется работать еще и еще. Поясню почему: задав тему и желаемое направление ее развития, заказчик предоставил полную творческую свободу. Когда поступаешь так в деловой сфере, то имеешь интересный эффект синергии личного вклада каждого члена команды. А двигатель на столь ядреном топливе способен вынести бизнес к вершинам успеха. Чего и желаю Александре.

Заявки фрилансеров

babuinische
57 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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