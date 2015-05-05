Описания и обзоры товаров велосипедной тематики

С Александрой хочется работать еще и еще. Поясню почему: задав тему и желаемое направление ее развития, заказчик предоставил полную творческую свободу. Когда поступаешь так в деловой сфере, то имеешь интересный эффект синергии личного вклада каждого члена команды. А двигатель на столь ядреном топливе способен вынести бизнес к вершинам успеха. Чего и желаю Александре.