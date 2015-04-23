Копирайтинг на строительную тематику

Основные фразы которые будем использовать в текстах.

утепление фасада

утепление пенопластом

утепление минеральной ватой

штукатурки короед

штукатурки барашек

акриловые краски

силиконовые краски

силикатные краски

акриловые штукатурки

силиконовые штукатурки

силикатные штукатурки

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