Публикации и рассылки по теме образования за рубежом

Требуется написать 10 текстов. Первый объемом около 5000 знаков на тему "Преимущества летних языковых программ". Три текста новостных для публикации на сайте, три рассылки по теме новостей, три публикации в соц сетях тоже по теме новостей. Объем около 1200, 800 и 300 знаков, соответственно.