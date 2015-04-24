Публикации и рассылки по теме образования за рубежом

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Завершен1 заявка106 просмотров

Требуется написать 10 текстов. Первый объемом около 5000 знаков на тему "Преимущества летних языковых программ". Три текста новостных для публикации на сайте, три рассылки по теме новостей, три публикации в соц сетях тоже по теме новостей. Объем около 1200, 800 и 300 знаков, соответственно.

10 лет назад
Yaro
44 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
10 лет назад
$250
25 дней
Работали на протяжении месяца. Проблем при сотрудничестве не возникло. Корректировки, когда в них возникала надобность, вносились оперативно.
Тоже доволен сотрудничеством с Ярославом. Все на высшем уровне. Буду рад и дальнейшим совместным проектам.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
10 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг

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