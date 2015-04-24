Статьи для фитнеса

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт53 заявки437 просмотров

Написание 15 статей в месяц с уникальным контентом.

Фитнес клубу нужен уникальный контент в соц.сети.

Ориентирован на долгосрочное сотрудничество

Написание статей
10 лет назад
cryaker
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Статьи

    $10

    Нужно написать 3 УНИКАЛЬНЫЕ (копирайт!) статьи на темы: - {Работа в Орифлейм, не выходя из дома} - {Как стать успешным консультантом в Орифлейм} - {МЛМ индустрия} Текст должен быть без ошибок, ...

    Написание статей
    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт для описаний товаров для интернет магазина.

    Необходимо сделать рерайт описаний для интернет магазина. Исходники описаний есть. Примерный объем количества символов - 78 тыс. Уникальность описаний 98-100% по Адвего. Цена работ - 800 грн. Указывайте в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Описания и обзоры товаров велосипедной тематики

    Требуется копирайтер для написания текстов на сайт велосипедной тематики: обзоры товаров, описания товаров, продающие тексты. Обязательное требование - человек должен разбираться в теме устройства велосипеда и иметь представление о велотуризме и туризме. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Копирайтинг на строительную тематику

    Основные фразы которые будем использовать в текстах. утепление фасада утепление пенопластом утепление минеральной ватой штукатурки короед штукатурки барашек акриловые краски силиконовые краски силикатные краски ...

    Копирайтинг41 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать описание для фильмов

    Нужно написать описание для 10 фильмов. Основное требование чтобы текст легко читался и без заумных слов. Примерно 550-600 знаков без пробелов. Если тексты понравятся - продолжу сотрудничество, фильмов много). Указывайте свои цены.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад