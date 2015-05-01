Составить шаблоны объявлений

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка158 просмотров

Составить шаблоны объявлений для генератора текста на основе готовых карточек товаров.

Объём готового текста объявления ~500 символов.

Количество шаблонов: 10 шт.

Список карточек товаров будет отправлен в ЛС исполнителю.

10 лет назад
AlekartRu
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Willo
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$45
7 дней
Работа завершена своевременной сдачей обговоренного количества шаблонов SEOGenerator. Качество также посчитал отличным. Всё ок.
Прекрасное сотрудничество! С удовольствием возьмусь работать с Максимом и в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Willo
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад

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