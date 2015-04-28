Требуется составить уникальные описания юридических услуг (5 штук) на сайт (не менее 1000 знаков каждая)
Все о заработке с Орифлейм
Нужно написать 3 уникальные статьи(копирайт!!!)ТЕМЫ: 1) Все о заработке с Орифлейм.2 )Бизнес-возможности с Орифлейм.3) Почему Орифлейм?. Текст,должен быть без ошибок,составленный грамотным языком для ЛЮДЕЙ. 1 статья = 2500-3000 знаков.Статьи должны быть логически завершенными и представлять ценность,должны помогать людям.В статьях должны быть советы и ответы ,а не просто сухая неинтересная информация. Укажите цену,за написание 3 этих статей.Высокие цены,рассматривать не буду.Также укажите сроки сдачи пректа. Статьи пишутся для сайта http://orili.ru/
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