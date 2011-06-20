Поиск информации и рерайт на русском и английском

Требуется:

1. Поиск информации по заданной тематике в интернете на русско- и англоязычных сайтах.

2. Сведение полученной информации в один материал.

3. Рерайт в двух экземплярах – на русском и английском языках.

4. Дополнительно: Поиск фотографий по этой же тематике и их обработка (приведение каждой фотографии к двум заданным типоразмерам).

Тематика:

«Автомобили», «Портативные ПК и устройства» (планшеты, смартфоны и др), «Hardware» и др.

Требования:

Только качественный уникальный текст. Отличное знание английского языка. К тексту должен прилагаться список ссылок на использованные материалы. Оплата через Webmoney (WMZ). Объем в каждом случае индивидуален и варьируется в зависимости от количества исходной информации.

Жду ваших предложений.