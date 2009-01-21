У нашего проекта (мобильное приложение) есть несколько ресурсов в сети: страницы соцсетей и официальный лендинг-пейдж. Все на двух языках, но будут и другие локализации. Требуется по некоторым ключевым словам (в т.ч. и названию приложения) вывести наши ...