У нашего проекта (мобильное приложение) есть несколько ресурсов в сети: страницы соцсетей и официальный лендинг-пейдж. Все на двух языках, но будут и другие локализации. Требуется по некоторым ключевым словам (в т.ч. и названию приложения) вывести наши ...
- Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен программист под iOS и Android (желательно, в одном лице) для оперативной доработки проекта. Только Москва.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт9 лет назад
Англоязычный сайт. Продвижение всестороннее: ссыли, статьи, закладки, соцсети и т.д. Успешный опыт работы под гугл обязательно.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт11 лет назад
Основной критерий - качество перевода. Если вы не уверены в своих силах - не тратьте, пожалуйста, наше общее время! Жду предложений.Переводы1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Требуется поиск информации по заданным маркам и моделями автомобилей, комбинирование этой информации и рерайтинг. Творческий подход и отличное знание автомобильной отрасли. К готовой статье должны прилагаться все используемые источники. WMZ.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Требуется: 1. Поиск информации по заданной тематике в интернете на русско- и англоязычных сайтах. 2. Сведение полученной информации в один материал. 3. Рерайт в двух экземплярах – на русском и английском языках. 4. Дополнительно: Поиск фотографий по этой же тематике и их обработка ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт13 лет назад
Компьютерная тематика "портативные ПК и устройства" - ноутбуки, смартфоны, wifi, wimax, гаджеты. Требуется максимальное качество и 100%-ная уникальность. Только (!) люди, увлекающиеся и имеющие глубокие знания в данной тематике. 1. Уникальные статьи-обзоры объемом 10-20 тыс. знаков. 2. Рерайтинг новостей ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт15 лет назад