-Schwarz-

Антон Иванов -Schwarz-

 
43 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • SEO для сайта и страниц соцсетей

    У нашего проекта (мобильное приложение) есть несколько ресурсов в сети: страницы соцсетей и официальный лендинг-пейдж. Все на двух языках, но будут и другие локализации. Требуется по некоторым ключевым словам (в т.ч. и названию приложения) вывести наши ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Статьи по автомобильной тематике

    Требуется поиск информации по заданным маркам и моделями автомобилей, комбинирование этой информации и рерайтинг. Творческий подход и отличное знание автомобильной отрасли. К готовой статье должны прилагаться все используемые источники. WMZ.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поиск информации и рерайт на русском и английском

    Требуется: 1. Поиск информации по заданной тематике в интернете на русско- и англоязычных сайтах. 2. Сведение полученной информации в один материал. 3. Рерайт в двух экземплярах – на русском и английском языках. 4. Дополнительно: Поиск фотографий по этой же тематике и их обработка ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Райтер по компьютерной тематике

    Компьютерная тематика "портативные ПК и устройства" - ноутбуки, смартфоны, wifi, wimax, гаджеты. Требуется максимальное качество и 100%-ная уникальность. Только (!) люди, увлекающиеся и имеющие глубокие знания в данной тематике. 1. Уникальные статьи-обзоры объемом 10-20 тыс. знаков. 2. Рерайтинг новостей ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    15 лет назад