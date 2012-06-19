Статьи по автомобильной тематике

Ищется человек для поиска, рерайта и копирайта текстов (статей, обзоров, отзывов) на тему инженерного оборудования (отопление, водоснабжение, сантехника, канализация). Т.е. должно быть относительное глубокое понимание предмета. Для начала нужно будет сделать 10 текстов, в среднем ...