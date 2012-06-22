Ряд статей на тему Маркетинг в малом бизнесе

Приятно работать с заказчиком, который хорошо знает, что ему нужно. Александр не тянул кота за хвост: быстро определился в исполнителем, дал четкие указания относительно содержания, формы и сроков. Оплата мгновенная. Было очень приятно работать с Александром, надеюсь на продолжение:)