Добрый день! нужен креативный копирайтер, который сможет написать уникальный текст в интересной подаче с уклоном под официальный стиль, Тематика - создание сайтов. Обьем - 20-30 страниц. по 1500-2000 символов. Текст должен ...
Ряд статей на тему Маркетинг в малом бизнесе
Нужно написать несколько статей на тему : Маркетинг в малом бизнесе (салоны-красоты, автосервисы, рестораны)
В каждой статье раскрыть основные приемы :
1 привлечение, сохранения и увеличение базы клиентов
2 увеличение конверсий посетителей в клиенты
3 увеличение среднего чека
и т.д., что считаете нужным
Для начала нужно будет написать одну статью до 3тыс знаков.
Указывайте тему и цену за статью.
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