Рерайт 10 статей

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Завершен28 заявок281 просмотр

Требуется быстрый и качественный рерайт 10 статей по 1500-2000 знаков, исходники предоставляю. Оплата 1$ за 1000 знаков.

13 лет назад
pavvap
Анна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
2 дня назад
13 лет назад
$20
2 дня
Все сделано качественно, сроки соблюдены - работаем с Инной дальше
Анна - очень хороший заказчик. Задание конкретное, оплата моментальная. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
2 дня назад
13 лет назад
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Копирайтинг

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