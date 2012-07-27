Приглашаю на постоянной основе автора для рерайтинга статей и новостей по страхованию. Исходный материал предоставляю + самостоятельный поиск. В неделю две статьи и две новости. Опыт в страхование обязателен. 2.5$ за 3000 знаков (0.8 ...
Тематические статьи на английском для блога.
Здравствуйте,
Нужен человек который будет писать по 2 статьи в месяц на английском языке для блога на тему заработка с партнерскими сетями. Статьи должны быть уникальными, не копии.
Возможно более тесное сотрудничество в дальнейшем.
Спасибо, жду ваши предложения.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Намечается серия статей на тему ПАММ-инвестирования (до 10-ти статей в ближайшее время). Первая статья на тему "Лучшие ПАММ счета". Требования к статье: - уникальность по advego plagiatus не ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Нужна помощь в написании раздела диплома. Конкретно - оценка неопределенности градуировочной характеристики прибора. Градуировочная характеристика вида: Y=a0+a1*x1+a2*x2+a3*x1^2+a4*x2^2+a5*x1*x2 x1,x2 - ...Копирайтингнет заявокЗакрыт13 лет назад
Сайт продажи футболок нуждается в 2-3 текстах. Тематика: 1. Выставка компании в Иркутске. 2. Обзор прикольных футболок. 3. Размеры футболок, какие бывают стандарты размеров и как их соотнести 4. Модные футболки 5. Стильные футболки ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Привет! нужен рерайт статей. Статьи небольшие, их будет много и проект долгий, поэтому много за каждую статью на заплачу. Ищу сотрудника на постоянную ежедневную работу. В день на начальном этапе нужно ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, нужен копирайт на тему: Отчет по практике 2000-3000 символов... Тематика: IT(тех поддержка) (подробности в ЛС) Сроки: в течении 5-6 часов... ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Нужны качественные осмысленные тексты. Объем - 30 тысяч, могу разделить между несколькими исполнителями. Срок - 2 дня. Платить много не могу, к сожалению, поэтому предложение для тех, кто свободен ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт13 лет назад
Несложный рерайтинг с ключами. Цена - 30 руб./1000.Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Требуется подобрать доменное имя для сервиса по самостоятельному подбору домашнего персонала: няни, домработницы в квартиру или дом. Доменное имя по задумке перейдет в название сервиса. Сервис дает возможность без помощи кадрового агентства за ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Нужен ответственный копирайтер. Нужна статья на главную страницу, описывающая нашу компанию. Сроки в течении дня. Предлагайте свои цены и сроки. На этом сайте прочитайте о ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт13 лет назад