Доменное имя

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт17 заявок795 просмотров
#1$50

Требуется подобрать доменное имя для сервиса по самостоятельному подбору домашнего персонала: няни, домработницы в квартиру или дом. Доменное имя по задумке перейдет в название сервиса.

Сервис дает возможность без помощи кадрового агентства за небольшую монету посмотреть анкеты кандидатов которые обладают нужными навыками и живут недалеко от заказчика.

Нужно:

Требования к имени:

1. должно быть одно слово или два коротких.

2. без тире

3. как пишется, так и проговаривается.

4. понятно или удобоваримо для обычных «несетевых» российских женщин.

5. либо универсальное заимствованное слово.

6. Свободное в доменных зонах .ru и .com.

Имя должно отображать характер проекта, легко запоминаться, вызывать доверие.

Оригинальные названия приветствуются, просим сразу раскрывать смысл идеи. Спасибо.

Если предлагаете чтото хорошее по вашему мнению — сразу предлагайте мысли на фирменный стиль.

Публикуйте пожалуйста свои задумки в файле word под паролем.

13 лет назад
johnsovich1
Сергей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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