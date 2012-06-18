# 1 — $ 50

Требуется подобрать доменное имя для сервиса по самостоятельному подбору домашнего персонала: няни, домработницы в квартиру или дом. Доменное имя по задумке перейдет в название сервиса.

Сервис дает возможность без помощи кадрового агентства за небольшую монету посмотреть анкеты кандидатов которые обладают нужными навыками и живут недалеко от заказчика.

Нужно:

Требования к имени:

1. должно быть одно слово или два коротких.

2. без тире

3. как пишется, так и проговаривается.

4. понятно или удобоваримо для обычных «несетевых» российских женщин.

5. либо универсальное заимствованное слово.

6. Свободное в доменных зонах .ru и .com.

Имя должно отображать характер проекта, легко запоминаться, вызывать доверие.

Оригинальные названия приветствуются, просим сразу раскрывать смысл идеи. Спасибо.

Если предлагаете чтото хорошее по вашему мнению — сразу предлагайте мысли на фирменный стиль.

Публикуйте пожалуйста свои задумки в файле word под паролем.