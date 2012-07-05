Нужен рерайт технических статей сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен27 заявок231 просмотр

Имеем сайт регионального представительства "http://rosinmarket-a.ru/", все статьи взяты с сайта другова представительства. Нужно уникализировать все статьи с учетом поисковых запросов. Рерайт должен быть ручной, все тексты читабельны, уникальность не менее 95% по Advego. ТЗ и список ключевых слов предоставлю.

13 лет назад
Dremss
50 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Alenkalutsk
Алёна 
33 года
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$50
7 дней
Работа в срок, качественно, профессионально, приятное общение а что еще нужно заказчику. Обязательно обращусь еще.
Николай очень хороший заказчик. Дал четкое ТЗ, обозначил сроки выполнения и мгновенно произвел оплату. Для фрилансеров самое то! Сотрудничеством очень довольна. Буду рада работать с Вами еще!

Заявки фрилансеров

Alenkalutsk
Алёна 
33 года
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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