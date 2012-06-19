Письмо-благодарность

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Завершен11 заявок190 просмотров

нужно написать письмо благодарность. где то 10 предложений.

Тема: Клиент пришел в автосалон, купил машину (Jeep) в кредит. Теперь пишет письмо благодарность руководству банка. За хорошу работу сотрудника.

13 лет назад
interdap
Расул 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

gasminsamler
Светлана 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$2
1 день
Хочу выразить благодарность за отличную работу. Внимание, добросовестный - честный - грамотный фриилансер =)) Рекомендую!!!
Очень приятно работать с человеком, рекомендую =)

Заявки фрилансеров

gasminsamler
Светлана 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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