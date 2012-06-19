написать продающий SEO текст на английском языке ключевое слово Article Submission размер статьи ~2,5 тыс символов. структура текста: 1- что такое Article Submission 2- ...
Письмо-благодарность
нужно написать письмо благодарность. где то 10 предложений.
Тема: Клиент пришел в автосалон, купил машину (Jeep) в кредит. Теперь пишет письмо благодарность руководству банка. За хорошу работу сотрудника.
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