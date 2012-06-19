Письмо-благодарность

Требуется написать статью о мнении импортеров относительно экспортеров. То есть другими словами статья должна включать в себя оценку удовлетворенности импортеров на основе проведенного анкетирования. Положительные и отрицательные стороны. Есть перечень вопросов который надо раскрыть в ...