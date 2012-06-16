SEO-статьи для финансового портала

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Закрыт7 заявок150 просмотров

Нужен рерайтер (копирайтер) для написания многочисленных статей на финансовый портал (обязательно опыт заточки под определенные запросы текста).

Желательно, чтобы рерайтер (копирайтер) имел опыт работы с движком DLE, я даю доступ к сайту, Вы пишите статьи и сами их публикуете, то есть работа полностью самостоятельная, ответственная и может быть постоянной.

В принципе и все. При обращении просьба сразу указывать примеры работ, писать на [email protected]

DLEНаписание статей
13 лет назад
murahew
Михаил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
124 отзыва(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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