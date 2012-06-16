SEO-статьи для финансового портала

Нужен рерайтер (копирайтер) для написания многочисленных статей на финансовый портал (обязательно опыт заточки под определенные запросы текста).

Желательно, чтобы рерайтер (копирайтер) имел опыт работы с движком DLE, я даю доступ к сайту, Вы пишите статьи и сами их публикуете, то есть работа полностью самостоятельная, ответственная и может быть постоянной.

В принципе и все. При обращении просьба сразу указывать примеры работ, писать на [email protected]