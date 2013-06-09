SEO-описание раздела для интернет-магазина

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Завершен19 заявок254 просмотра

Нужен seo текст для раздела сайта «Парафин косметический», ~1500-2000 символов.

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13 лет назад
delferg
Руслан 
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад
$6
2 дня
Все супер.
Сотрудничеством довольна. Все в порядке!

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
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