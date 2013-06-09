Рерайтинг 3 статей по бизнесу - 14000 символов без пробелов Оплата 250рублей предпочтительно через Яндекс-деньги, в крайнем случае Webmoney
SEO-описание раздела для интернет-магазина
Нужен seo текст для раздела сайта «Парафин косметический», ~1500-2000 символов.
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