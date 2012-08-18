Рерайт с копирайтом со знанием SEO–оптимизации

Необходимо для сайта http://dobrobut.biz.ua/ сделать рерайта текста + копирайт для тех страниц где текста меньше чем 2500 символов.

Рерайтить нужно весь сайт(38 страниц), кроме содержания разделов:

http://dobrobut.biz.ua/press

http://dobrobut.biz.ua/other

http://dobrobut.biz.ua/regiony

1. Материалы должны быть без воды, для людей, только интересные, и полезные.

2. Учитывать конечно то, что эти материалы могут гнать доп. трафик, потому затачивать их под определенные ключевые слова. Список ключей предоставим

3. Контент должен быть уникальный 100%

4. Склонять читателей делать заказы в детективном агентстве

Фильтр отбора:

1. Сообщите минимальную стоимость в долларах, за 1000 знаков текста?

2. Знакомы ли Вы с SEO оптимизацией текста под определенные ключевые слова?

Еще аналогичной работы будет валом, начнем с этого сайта.

Мне нужен человек на постоянное сотрудничество, который самостоятельно будет вести раздел, потому интересуют хорошие цены, за качественную работу. Можно материалы предоставлять хоть каждый день, количество материалов не лимитировано.

Плачу WMZ (вебманями) .