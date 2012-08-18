Рерайт с копирайтом со знанием SEO–оптимизации

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  2. Копирайтинг
Завершен20 заявок375 просмотров

Необходимо для сайта http://dobrobut.biz.ua/ сделать рерайта текста + копирайт для тех страниц где текста меньше чем 2500 символов.

Рерайтить нужно весь сайт(38 страниц), кроме содержания разделов:

http://dobrobut.biz.ua/press

http://dobrobut.biz.ua/other

http://dobrobut.biz.ua/regiony

1. Материалы должны быть без воды, для людей, только интересные, и полезные.

2. Учитывать конечно то, что эти материалы могут гнать доп. трафик, потому затачивать их под определенные ключевые слова. Список ключей предоставим

3. Контент должен быть уникальный 100%

4. Склонять читателей делать заказы в детективном агентстве

Фильтр отбора:

1. Сообщите минимальную стоимость в долларах, за 1000 знаков текста?

2. Знакомы ли Вы с SEO оптимизацией текста под определенные ключевые слова?

Еще аналогичной работы будет валом, начнем с этого сайта.

Мне нужен человек на постоянное сотрудничество, который самостоятельно будет вести раздел, потому интересуют хорошие цены, за качественную работу. Можно материалы предоставлять хоть каждый день, количество материалов не лимитировано.

Плачу WMZ (вебманями) .

13 лет назад
nedvij
54 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

Griboyedov
Игорь 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$215
7 дней
Отличный исполнитель, довольный сотрудничеством А главное мало объяснений, быстро въезжает в тему Всем рекомендую!
Заказчик предоставил максимально точное и понятное Т/З, проверка и оплата проводилась исключительно оперативно. Только позитивные впечатления от сотрудничества. Рекомендую данного заказчика.
daisy0104
Ксения 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$170
2 дня
Отличная работа! Рекомендую и если пожелает, сам продолжаю сотрудничать с Ксенией
Сотрудничать с Юрием было очень приятно. Замечания всегда только по делу, обращение вежливое, оплата своевременная. Была бы рада продолжить наше сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Griboyedov
Игорь 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
daisy0104
Ксения 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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