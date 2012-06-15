Статьи для спортивного сайта. Приватно для karver

Есть спортивный сайт. Необходимо наполнить раздел "Новости" материалами. Писать о спортивных событиях, которые были на протяжении двух-трех последних месяцев. Интересуют новости из мира футбола и тенниса.

Всего требуется 35 комплектов.

1 комплект - это 3 новости, объем каждой из которых от 500 до 1500 знаков.