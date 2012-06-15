Написать серию статей по развитию бизнеса

Нужно написать две статьи на 2,5-3тыс знаков на тему:

основы увеличения продаж в малом бизнесе.

Начальные тезисы я Вам дам. Ваша обязанность оформить тезисы в статьи, которые будут размещаться в местной газете.

Ищу человека с успешным опытом написания статей для сми, желательно журналиста.

Качество вашей работы будет определяться принятием статей в публикацию или отказом.

Указывайте цену за статью размером 2,5-3тыс знаков.

Если статьи примут, закажу еще несколько статей.