Для развлекательного портала http://zabort.ru требуется постинг комментариев. Требование: осмысленное грамотное написание текста по теме автора, участие в обсуждениях, умение отстаивать свою точку зрения, не менее 150 знаков в сообщении.
Написать серию статей по развитию бизнеса
Нужно написать две статьи на 2,5-3тыс знаков на тему:
основы увеличения продаж в малом бизнесе.
Начальные тезисы я Вам дам. Ваша обязанность оформить тезисы в статьи, которые будут размещаться в местной газете.
Ищу человека с успешным опытом написания статей для сми, желательно журналиста.
Качество вашей работы будет определяться принятием статей в публикацию или отказом.
Указывайте цену за статью размером 2,5-3тыс знаков.
Если статьи примут, закажу еще несколько статей.
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