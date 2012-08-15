Цикл статей по 2000 - 4000 символов (глубокий рерайт с текстами исполнителя). Тематика: законодательство и традиции стран (США, Мексика, ЮАР и др.).
Статья о ниндзя шузах
Необходима статья о влиянии Ниндзя Шуз на организм человека. В стиле "Почему Ниндзя шузы?" http://liveshoes.com.ua/ninja-shoes
О чем должна быть статья. На ногах есть точки. Которые стимулируются при ходьбе. http://www.zdorovie-vsem.ru/refleksoterapia.htm
Упор на сделать Можечок, Головной мозг.
Жду Варианты и предложения!
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