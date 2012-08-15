Статья о ниндзя шузах

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок174 просмотра

Необходима статья о влиянии Ниндзя Шуз на организм человека. В стиле "Почему Ниндзя шузы?" http://liveshoes.com.ua/ninja-shoes

О чем должна быть статья. На ногах есть точки. Которые стимулируются при ходьбе. http://www.zdorovie-vsem.ru/refleksoterapia.htm

Упор на сделать Можечок, Головной мозг.

Жду Варианты и предложения!

13 лет назад
LiveShoes
Стас 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

paprika777
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
$20
2 дня
Спасибо большое Ольге за качественную работу. Статья написана в соответствии с моими требованиями, четко и доступным языком для потребителя. Работа выполнена в срок. Рекомендую всем Ольгу как ХОРОШЕГО копирайтера в области медицины и не только!
Отличный заказчик!четкое задание, приятное общение и своевременная оплата! с такими людьми стоит работать.

Заявки фрилансеров

paprika777
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад

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