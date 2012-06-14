Написать 10 продающих текстов (копирайт с нуля, не рерайт). Именно продающих, по принципу AIDA. Продаем услугу "изготовление сайтов" для 10 разных ЦА (описание ЦА дам). Каждый текст должен быть эмоционально заряжен. Все ответы только в ...
История болезни – PTSD
Нужно составить короткую историю болезни человека с диагнозом PTSD. И программа последующей реабилитации, лечения.
Жалобы больного, Субъективный анамнез. Лечение. Частичное выздоровление.
Срок 2 дня
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