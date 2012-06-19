Оптимизированный текст на сайт. 2000 знаков.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен20 заявок258 просмотров

Требуется написать уникальный текст, оптимизированный под запрос "дома ока".

бюджет: 150р./1000 знаков

13 лет назад
Redbitmedia
Антон 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
Качественно и с соблюдением сроков. Рекомендую.
Отличный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад

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