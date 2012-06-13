Написать тексты для сайта

Здравствуйте! Необходимо для сайта: http://cms6.prgmm.ru/

Написать текста по теме.

Направление дадим.

Есть сайты где нравятся текста заказчику,нужно аналогично написать.

Есть примеры текстов,которые писали сами для заказчика и комментарии заказчика почему не нравиться и как надо.

Сроки — необходимо предоставить хотя бы половину завтра к утру !

Приоритет цене и качеству.

Жду Ваших предложений по стоимости и срокам за проект.

Желательно не более 2 долларов за 1000 сисмволов.

Общее кол-во - примерно:25.000 символов