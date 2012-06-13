Написать тексты для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок162 просмотра

Здравствуйте! Необходимо для сайта: http://cms6.prgmm.ru/

Написать текста по теме.

Направление дадим.

Есть сайты где нравятся текста заказчику,нужно аналогично написать.

Есть примеры текстов,которые писали сами для заказчика и комментарии заказчика почему не нравиться и как надо.

Сроки — необходимо предоставить хотя бы половину завтра к утру !

Приоритет цене и качеству.

Жду Ваших предложений по стоимости и срокам за проект.

Желательно не более 2 долларов за 1000 сисмволов.

Общее кол-во - примерно:25.000 символов

13 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

morsi
45 лет
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
13 лет назад
$50
2 дня

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morsi
45 лет
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
13 лет назад

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