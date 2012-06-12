Написание уникальных seo статей

Требуется написать уникальные seo статьи, общим объемом примерно - 40 000 знаков.

Тематика статей: 1) Сыпучие строительные материалы (щебень, гравий, песок, опгс, пгс, торф, бетон, шлак)

2) Услуги (аренда) спецтехники (самосвалов, манипуляторов, экскаваторов, погрузчиков)

Уникальность текста при проверке программой etxt-антиплагиат при шингле 4 должна

быть не менее 97%. http://www.etxt.ru/antiplagiat/ - ссылка для скачивания программы.

Чтобы настроить шингл 4, необходимо перейти в пункт меню «Настройки», а там, на

вкладке «Общие» поставить в окно ввода «Число слов в шингле» значение 4.

Важно! Обязательно пришлите на вычитку, (на [email protected]) лучшие свои 1-2 работы и укажите свою стоимость за 1 тыс. знаков.