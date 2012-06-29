Нужны статьи

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен37 заявок319 просмотров

Доброго времени суток!

Требуется написание статей, в данный момент около 3 штук.

Размер статей: 1000-2000 символов.

Тема на которую нужны статьи: женские сумки

Не прошу 100% уникальности (хотя очень желательно), можно обойтись и 80-90%.

Сроки не особо горят, но и затягивать тоже не стоит :)

Собственно, хотелось бы услышать цены и сроки.

Оплата в вебмани или на карту приватбанка.

Спасибо!

Написание статей
13 лет назад
PiaR
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 отзывов

Выбранный исполнитель

Anastasia_lev
Анастасия 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Очень приятно работать с Анастасией! Статьи получились просто отличные! Я очень рад нашему сотрудничеству и обязательно буду обращаться еще =)
Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

Anastasia_lev
Анастасия 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад