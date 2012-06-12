Серия статей о медцинских справках

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Закрыт9 заявок240 просмотров

Нужен копирайтер, готовый написать серию статей о различных медицинских справках (объемом в 3000–3500 збп). Цена $1,5 за 1000 збп. Более подробное ТЗ в личной переписке.

13 лет назад
bergun
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранные исполнители

HriaznaSobaka
33 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
BoodMan
Богдан 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

HriaznaSobaka
33 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
BoodMan
Богдан 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад