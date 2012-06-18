Необходимо составить текст письма о новой программе необычного резюме. Программа будет составлять разные по дизайну и содержанию резюме. Составьте заголовок письма в Вашем предложении - чей заголовок "зацепит" тому отдадим предпочтение. Работа не разовая, а нацелена на долго строчное сотрудничество. Бюджет обсуждается.Также необходимо либо полностью, либо заново описать о продукте (в приложении).