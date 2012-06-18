Текст письма о новой программе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок197 просмотров

Необходимо составить текст письма о новой программе необычного резюме. Программа будет составлять разные по дизайну и содержанию резюме. Составьте заголовок письма в Вашем предложении - чей заголовок "зацепит" тому отдадим предпочтение. Работа не разовая, а нацелена на долго строчное сотрудничество. Бюджет обсуждается.Также необходимо либо полностью, либо заново описать о продукте (в приложении).

13 лет назад
vaxta55
Андрей 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
$15
1 день
Инна написала прекрасный рекламный текст по которому я и сам захотел купить свой товар. Этим все сказанно.
Работать с Андреем легко и интересно. Задания очень творческие и неординарные. Рада, что оправдала доверие! Спасибо.

Заявки фрилансеров

Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад