2 seo сдл статьи, 100% уникальность + ключ слова по 1000знаков каждая Тематика: одежда,обувь Ключ слова и подробности для исполнителю
Текст письма о новой программе
Необходимо составить текст письма о новой программе необычного резюме. Программа будет составлять разные по дизайну и содержанию резюме. Составьте заголовок письма в Вашем предложении - чей заголовок "зацепит" тому отдадим предпочтение. Работа не разовая, а нацелена на долго строчное сотрудничество. Бюджет обсуждается.Также необходимо либо полностью, либо заново описать о продукте (в приложении).
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