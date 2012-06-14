Приватный проект для Левина Дениса (Qrist2008)

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка171 просмотр

Написать 2 статьи и 1 SEO-текст

ТЗ Выслал на почту

13 лет назад
Nakome
32 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Qrist2008
Денис 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$9
2 дня
Доволен работой Дениса на все 100%, написал просто отличные статьи, всё сдал вовремя, к работе подходит ответственно.
Готов продолжить сотрудничество. Александра рекомендую как надёжного заказчика.

Заявки фрилансеров

Qrist2008
Денис 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад