Задача: для сайта написать 3 продающие статьи. Тематика полиграфическая (флаеры, листовки и буклеты). Оплата при встрече или на карту банка. Оставляйте заявки :)
Приватный проект для Левина Дениса (Qrist2008)
Написать 2 статьи и 1 SEO-текст
ТЗ Выслал на почту
Выбранный исполнитель
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